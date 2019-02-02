Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не допустят появлениях новых "Майданов" на грядущих выборах президента. Об этом сообщает "Левый берег".

"Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко – Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском", - сообщил министр.

Аваков отметил, что зачастую на таких митингах может быть опасно простым гражданам.

"На протест идут правые радикалы или левые радикалы, или просто идиоты, или нанятые кем-то люди, которые опираются не на системные нарушения, а просто на то, что им кто-то не нравится или платит, вряд вам захочется быть в их компании", - пояснил министр.



"Нанятые радикалы будут. И в момент голосования, и при подсчете голосов. Мы уже видим, как они ходят по политическим штабам с предложением обеспечить контроль подсчета голосов. У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов. Не народного гнева, какой мы видели в 14-м году, на это у полиции нет (и не должно быть) сил реагировать", - подчеркнул он.

Аваков отметил, что сделает "все от меня зависящее, чтобы выборы прошли прозрачно и честно".

Напомним, что Аваков дал свое объяснение высоким рейтингам Зеленского.

Также Аваков назначил главе Нацполиции Князеву нового зама по оперативной работе.