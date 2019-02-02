Кандидат в президенты, шоумен и актер Владимир Зеленский, который по результатам январских опросов возглавляет президентский рейтинг, 23 января провел встречу с западными дипломатами. Об этом сообщают источники "Страны" в дипломатических кругах.

По их данным, встреча прошла по инициативе послов западных стран в представительстве Европейского союза в Украине.

По словам источника, на дипломатов встреча произвела "обескураживающее" впечатление. Шоумен сильно нервничал и давал неопределенные ответы.

"Особо на него "наседала" посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили - не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?", - сообщил источник "Страны" в дипломатических кругах.

Подробнее о том, как собирается строить свою кампанию Владимир Зеленский можно прочитать в нашей статье.

Напомним, накануне официального выдвижения какндидатом в президенты, в декабре 2018 года, Владимир Зеленский рассказал, как собирается решить проблему войны на Донбассе в интервью Гордону.

Также в видеоблоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно разбирала, почему растут рейтинги Владимира Зеленского.