В Киеве начался съезд "Народного фронта". Пришли Гройсман и несколько министров
В субботу, 2 февраля, в Киеве начался съезд партии "Народный фронт". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Члены полсилы собрались в столичном НСК "Олимпийский". В съезде участвуют народные депутаты парламентской фракции "Народный фронт", лидер одноименной партии Арсений Яценюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Также в зале присутствуют премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ряд членов Кабинета министров, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр юстиции Павел Петренко, министр образования и науки Лилия Гриневич, вице-премьер Вячеслав Кириленко, которых "Народный фронт" делегировал в состав правительства.
В соцсетях уже комментируют съезд НФ. Так, Евгений Плинский пишет:
"О ролях и долях в партии легко судить по рассадке в зале.
За первой пятеркой в первом ряду - Максим Бурбак.
Он один из кошельков партии и смотрящий за контрабандными схемами на Черновицкой таможне и ее сбытом в Черновицкой области.
А вот Мартыненко и Иванчук видимо в "опале", так как были посажены на съезде во втором ряду через проход от Яценюка.
Пашинский и Черновол вообще в третьем ряду, за Мартыненко и Иванчуком.
При этом Олег Жданов и Владимир Омелян в первом.
Суровая партийная рука никого не щадит.)"
Напомним, что соратник Яценюка уверяет, что партийцы Народного фронта жаждут выдвинуть Арсения в президенты.
Также появился новый билборд Яценюка из рекламной серии "Никогда не сдавайся, когда..." .