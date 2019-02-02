В субботу, 2 февраля, в Киеве начался съезд партии "Народный фронт". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Члены полсилы собрались в столичном НСК "Олимпийский". В съезде участвуют народные депутаты парламентской фракции "Народный фронт", лидер одноименной партии Арсений Яценюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Также в зале присутствуют премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ряд членов Кабинета министров, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр юстиции Павел Петренко, министр образования и науки Лилия Гриневич, вице-премьер Вячеслав Кириленко, которых "Народный фронт" делегировал в состав правительства.

В соцсетях уже комментируют съезд НФ. Так, Евгений Плинский пишет:

"О ролях и долях в партии легко судить по рассадке в зале.

За первой пятеркой в первом ряду - Максим Бурбак.

Он один из кошельков партии и смотрящий за контрабандными схемами на Черновицкой таможне и ее сбытом в Черновицкой области.

А вот Мартыненко и Иванчук видимо в "опале", так как были посажены на съезде во втором ряду через проход от Яценюка.

Пашинский и Черновол вообще в третьем ряду, за Мартыненко и Иванчуком.

При этом Олег Жданов и Владимир Омелян в первом.

Суровая партийная рука никого не щадит.)"

Напомним, что соратник Яценюка уверяет, что партийцы Народного фронта жаждут выдвинуть Арсения в президенты.

Также появился новый билборд Яценюка из рекламной серии "Никогда не сдавайся, когда..." .