Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков полагает, что высокие рейтинги кандидата в президенты Владимира Зеленского демонстрируют нежелание украинцев голосовать ни за одного из других кандидатов, то есть приравниваются к высокому показателю тех, кто выступает "против всех". Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что Зеленский по результатам последних предвыборных опросов возглавляет президентский рейтинг, Аваков отметил, что это - показатель разочарованности избирателей в тех политиках, которые есть сейчас.

"Я опытный человек, понимаю, что это рейтинг не Владимира Зеленского лично. Это рейтинг "против всех". Это фрустрация такая, разочарование. И да, это возможность молодому политику Зеленскому показать себя. Выборы есть выборы, в этом и демократия", - сказал Арсен Аваков.

Кроме того, он отметил, что Владимир Зеленский в Украине может быть примером "народного героя", на которого канализируется рейтинг "против всех".

"Так это возможно и есть сейчас народный герой. Может и не Ваш и не мой герой, может и не моих друзей – но чей-то, получается, герой, раз имеет такую поддержку. Вам не нравится такой герой? А он такой. Как Беппе Грилло в Италии. Он тоже кому-то нравится, а кто-то его не выносит... Кто вам сказал, что Зеленский сейчас наберет какие-то там голоса? Он только в начале пути Беппе Грилло. Может, он завтра пойдет дальше. Мне он как артист нравится, часто смешно, а бывает и не слишком – с артистами так. А как политика я его не знаю", - заявил Арсен Аваков.

Напомним, о том почему растут рейтинги Зеленского рассказывала Олеся Медведева в видеоблоге "Ясно.Понятно".

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