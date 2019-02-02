В селе Жмеринка Винницкой области сорвали плакат с билборда, на котором была агитация премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в Facebook сообщил журналист "Страны" Денис Рафальский.

"Реформатор Гройсман отреагировал моментально. С борда сняли плакат, колдобины остались. 146 реформа", - сказано в сообщении.

Отметим, что билборд с надписью "Строим дороги! Развиваем страну" был установлен у дороги, на которой было полно ям и выбоин.

Народный депутат Алексей Рябчин в Facebook отметил, что "Дороги и дураки - вечные проблемы не только в стране-агрессоре".

"Еще вчера я писал, что у власти теперь есть два варианта - или починить дорогу и показать оперативную реакцию на критику, или сорвать ставший уже известным благодаря вашим репост биг-борд у Жмеринки... Дуракам, что вешают, а потом срывают в подобных местах такие пиар-плакаты я также благодарю. С такими "друзьями" власти и врагов не надо", - отметил политик.

Фото: facebook.com

Напомним, что под Жмеринкой рекламу о построенных дорогах Гройсмана разместили рядом с дырявым асфальтом.

Также суд обязал ГБР открыть дело о государственной измене министров Гройсмана.