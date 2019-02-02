Украина будет закупать высокотехнологическое оружие в США и странах НАТО. О заинтересованности в этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, Украина хочет закупить дополнительные комплексы летального оружия, таких как ракеты Javelin. По ее словам, реализовать покупку стало легче после подписания закона о закупке оружия за границей без посредников.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных Сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче ", - сказала она.

Напомним, Минобороны планирует закупить до 20 новых наименований нового оружия.

Также мы писали, что Украина в 2019 году испытает новейшее вооружение.