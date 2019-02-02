В России в день расторжения Договора о ракетах средней и малой дальности заявили о старте работ по созданию новых вооружений - в частности, гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом пишет ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что раз в США объявили, что они занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской работай по созданию ракет, то Россия "будет делать то же самое".

На встрече Путина с министрами обороны и иностранных дел РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым в субботу, 2 февраля, глава Минобороны предложил начать работы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте, а также начать работы по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - отреагировал Владимир Путин.

Напомним, США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности сегодня ночью. Также мы писали, что Путин заявил о зеркальном выходе России из ракетного договора.

Кроме того "Страна" разбиралась в том, начнется ли гонка вооружений после выхода США из горбачевского договора по ракетам и что это значит для Украины.