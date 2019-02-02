Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия поступит также. Об этом передает РИА "Новости".

Глава Кремля отметил, что Россия будет применять по отношению к США зеркальные меры.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", — сказал Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин добавил, что Москва не будет ввязываться в затратную для нее гонку вооружений, и спросил министра обороны, возможно ли реализовать эти меры в рамках имеющегося бюджета. Шойгу ответил, что его ведомство в ближайшие дни предложит бюджетную корректировку, которая позволит провести эти работы в объемах тех средств, что предусмотрены на этот год.

Кроме того, он поручил больше не инициировать переговоры по ДРСМД, так как все предложения Москвы "остаются на столе".

Напомним, что Вашингтон 2 февраля может объявить о приостановке своего участия в ДРСМД.

Также в России сообщили о безрезультатности переговоров с США по ДРСМД.