В субботу, 2 февраля, в США суд вынесет приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту в рамках одного из судебных процессов. Об этом пишут "Украинские новости".

Речь идет о части обвинений, которые касаются банковского мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Любопытно, что эти правонарушения были выявлены спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

Приговор будет выносить окружной суд Александрии (штат Виржиния).

Напомним, что в 2018 году Манафорт признал свою вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влиянии на свидетелей. Приговор по двум обвинениям, касающимся "тайного сговора", будет вынесен 5 марта 2019 года.

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