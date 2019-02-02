Пассажиры в Украине будут курсировать в вакуумных поездах гиперлуп (hyperloop) только в положении "полулежа". Об этом сказано в научно-техническом исследовании "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине", проведенном по заказу Министерства инфрастуктуры, сообщают "Украинские новости".

Согласно показателям исходного проекта Hyperloop, предложенного американским предпринимателем Илоном Маском, максимальная ширина пассажирской капсулы достигает всего 1,35 м, а наибольшая высота – 1,10 м. Так что встать в капсуле или перейти на другое место будет невозможно. Также в проекте капсул не предусмотрены туалеты и медицинская помощь во время пути.

Отметим, что случае внедрения технологии гиперлуп hyperloop в Украине, пассажирам вакуумных поездов придется перемещаться со скоростью 1 080 км/ч

Иначе говоря, вакуумными поездами смогут успешно пользоваться только очень стройные пассажиры с очень крепкими нервами и очень сильным вестибулярным аппаратом: планируемый уровень перегрузки в 2–3 раза превышает таковой при взлете или посадке самолета.

Фото:ukranews.com

Напомним, что появился сайт, на котором продают билеты на Гиперлуп, рюкзаки Авакова и монеты зрада/перемога.

Также соцсети обсуждают новый логотип "Укрзализныци".