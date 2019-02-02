В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в фуру. Авария произошла вечером 1 февраля на Кольцевой дороге напротив ТЦ "Ашан", передает "Информатор".

Сообщается, что автобус "Богдан" двигался по направлению в сторону проспекта Победы. По словам одного из пассажиров, машину стало "водить" по дороге. В результате чего она врезалась в припаркованную на обочине фуру. От удара у маршрутки вылетело лобовое стекло, а мужчину, который сидел справа от водителя, зажало между сиденьями. Он не смог самостоятельно покинуть салон. Спасатели вырезали потерпевшего с помощью бензореза. Его госпитализировали с серьезными травмами головы и ног.

Также в ДТП пострадали еще шесть пассажиров. Их всех доставили в больницу с разными травмами. Водитель маршрутки отделался царапинам. По его словам, он устал и был невнимателен на дороге.

Водителя грузовика на месте не было. Его разыскивает полиция, транспорт зарегистрирован в Черкассах.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что появилось видео момента массового ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве.

Также появились фото и видео с места массового ДТП у цирка в Киеве с участием пяти авто.