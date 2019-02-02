За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что дважды было применено запрещенное минскими договоренностями вооружение. Пострадавших среди военных нет.

В штабе сообщили,что в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы украинских позиций велись: из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя. В районе Красногоровки противник применил крупнокалиберные пулеметы.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки Север обстреляли позиции ООС: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный. В районе Крымского боевики применили минометы калибра 82-мм.

Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, силы ВСУ уничтожили двух боевиков, двое получили ранения.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Луганской области СБУшник и командир воинской части ООС получали взятки от контрабандистов.

Также в зоне ООС на Донбассе обстреляли автомобиль ВСУ. Четверо - ранены, один боец погиб.