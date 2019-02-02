Известный российский актер Константин Хабенский в 47 лет в третий раз стал отцом. Об этом сообщает "Экспресс-газета".

У артиста и 37-летней актрисы МХТ им.Чехова Ольги Литвиновой 1 февраля родилась вторая девочка в семье.

Отметим, что у Хабенского уже есть 11-летний сын Ивана от перового брака с умершей от опухоли головного мозга журналисткой Анастасией Хабенской.

Ольга Литвинова — вторая жена Константина Хабенского. В первый раз актер женился 12 января 2000 года на журналистке Анастасии Смирновой. Пара прожила вместе 8 лет, а потом 33-летняя женщина умерла от болезни.



С Литвиновой Хабенский сочетался узами брака в 2013 году. 3 июня 2016 года супруги стали родителями дочери Александры.

Фото:Губерния Dail/Литвинова и Хабенский

Напомним, что не прошло и года после развода, как у нардепа Евгения Дейдея родился сын.

Также у Павла Буре родился третий ребенок.