В Волынской области в городе Рожище на льдине на реке Стыр нашли труп ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 февраля в 13:24 в службу "101" поступило сообщение о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в г.Рожище люди обнаружили тело ребенка. По вызову немедленно выехала дежурная бригада Государственной пожарно-спасательной части №3 г. Рожище. Спасатели спустили на воду лодку и в 14:00 примерно за 1 км от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка", – сообщили спасатели.

В ГосЧС уже установили личность погибшего ребенка. Им оказался ученик первого класса одной из школ города, Роман Т.

По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.

Напомним, что четверо детей уплыли на оторвавшейся льдине из Белгорода-Днестровского.

Также в Херсонской области 15-летнего подростка унесло на льдине на 2 км от берега.