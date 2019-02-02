В субботу, 2 февраля, в Киеве двое неизвестных мужчин похитили двух девушек. Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что в Дарницком районе столицы возле станции метро "Осокорки" мужчины на Hyundai с номерным знаком АА2071ЕО представились сотрудниками полиции. При этом у них с собой было огнестрельное оружие.

Похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе. Известно, что один из "полицейских" худощавый, среднего роста, в синей куртке, второй — полный, в темной куртке.

По состоянию на 06:30 в Киеве ввели план "Перехват".

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом похитили 24-летнего бизнесмена, полиция ищет коричневый Citroеn.

Также в Одессе горе-мать "похитила" родного ребенка, чтобы сэкономить на лечении.