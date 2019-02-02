В субботу, 2 февраля, в Украину придет потепление, но местами пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины будет облачно, небольшие осадки, туман, на дорогах местами гололедица.Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем 0…+7 градусов.

На севере страны также будет облачно, небольшие осадки. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем -1…+5 градусов.

В центральных регионах будет также без существенных осадков. Температура ночью 0+2, днем +2+4.

В восточных областях ожидаются небольшие дожди и туман. Температура воздуха ночью +1+3 градусов, днем -4-6.

Также синоптики обещают теплую погоду на юге страны. Температура воздуха ночью 0+2 градуса, днем +4+6.

В Киеве сегодня облачно, небольшие осадки. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик рассказала, какой будет погода на выходных.

Также стало известно, какой погодой Украина встретит февраль.