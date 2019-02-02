На столичной площади Победы произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Появилось видео момента столкновения с камер видеонаблюдения. На видео видно, как Audi на большой скорости двигался по улице Саксаганской, а Mazda и Skoda по Дмитриевской ему навстречу. Позже стало известно, что водитель Mazda, 47-летняя женщина, скончалась от полученных травм по дороге в больницу.

Водителя Audi, который стал виновником масштабного ДТП на площади Победы в Киеве 31 января, задержали и сообщили о подозрении. На данный момент он помещен в отделение закрытого типа больницы скорой помощи под присмотром правоохранителей. Также вынесено постановление о заборе у подозреваемого биологических образцов для установления содержимого алкоголя и наркотических веществ.

Видео: youtube.com

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