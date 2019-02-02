В среду, 29 января, 46-летнего посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова перевели в Украину для дальнейшего лечения после полученной в сентябре травмы на лестнице, сообщает Helsingin Sanomat.

Вечером 18 сентября Олефиров был подвергнут интенсивной терапии в результате падения в украинском посольстве и провел более четырех месяцев в больнице в Хельсинки.

"Я могу подтвердить, что посол травмировался в сентябре. Вчера его перевезли в Украину для дальнейшего лечения", - заявил ответственный советник посольства Украины Илья Квас.

Он добавил, что информацию о состоянии здоровья Олефирова разглашать не может. По словам Кваса, финскими и украинскими властями не было возбуждено уголовное дело по поводу сентябрьского падения.

"Это полностью исключено, это был действительно несчастный случай", - заверил советник посольства.

Известно, что Олефиров упал с лестницы после рабочего вечера. Тем не менее, травмы были довольно серьезными. Олефиров стал послом в Хельсинки в августе 2014 года.

Как сообщала "Страна", полиция ищет черный BMW, на котором преступники украли рюкзак с десятками тысяч долларов.

Ранее в Николаеве пассажир Infiniti ударом ноги сломал челюсть патрульному.

Мы писали, что осенью Месси сломал руку. Он впервые за 11 лет пропустит матч с "Реалом".