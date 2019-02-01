Утром в пятницу, 1 февраля, на бульваре Дружбы народов в Киеве в ДТП попали сразу семь автомобилей. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook. Было опубликовано видео, на котором видно, что изначально столкнулись два автомобиля. Третий намеревался их объехать, притормозил, однако в автомобиль сзади врезались другие водители, машина выскочила на встречную полосу, где произошла цепная реакция столкновений.

Видео: youtube.com

В связи с масштабной ДТП, движение транспорта по бульвару полностью парализовано. Очевидцы аварии пишут в комментариях, что от метро "Дружбы народов" из-за огромного затора 40 минут добирались до места ДТП. Кроме того, от моста Платона до места аварии автомобили едут больше часа, а в обратную сторону пробка ещё больше. Тянучка начинается еще в районе метро "Лыбедская".

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