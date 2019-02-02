И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, сочетать алкоголь и лекарства. Об этом она написала в Facebook.

"Распространено мнение, что все антибиотики несовместимы с алкоголем. Она происходит из 1950-х, раннего периода применения антибиотиков. Тогда пенициллин, первый препарат, стоил очень дорого, а его взаимодействие с другими лекарственными средствами не была изучено. Чтобы точно подействовало, пациентам советовали воздержаться от алкогольных напитков", - написала она.

По словам Супрун, после длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только такими антибиотиками: цефамандола, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин.

"Обратите внимание - это названия действующего вещества, а не препарата. Сочетание алкоголя с ними вызовет мгновенное опьянения, тошноту и другие симптомы. И эти лекарства, и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты. Через увеличенную нагрузку они не успевают справиться с задачей обезвреживания алкоголя, из-за чего опьянение наступает быстро и длится долго. Кроме этого, изониазид - препарат для лечения туберкулеза - слишком токсичен для печени, поэтому его сочетание с алкоголем - разрушительное", - утверждает Супрун.

Однако, кроме антибиотиков, есть еще ряд лекарственных средств, которые взаимодействуют с алкоголем. Их сочетание вызовет существенные побочные эффекты. Поэтому обязательно читайте инструкцию к лекарствам и придерживайтесь ее. Основные группы препаратов, несовместимых с алкоголем:

Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждения печени. Для сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, нитроглицерин). Они вызывают аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.

Диабетические. Алкоголь в сочетании с ними очень сильно снизит уровень сахара в крови. Возможны тошнота, головная боль, покраснение лица, перепады давления и частоты сердечных сокращений. Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминов-оксидазы - их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.

Антигистаминные препараты. Алкоголь усиливает побочные эффекты от них: или сонливость, или падение давления и риск потери равновесия. Препараты, прописывают при тревожности и эпилепсии. Их сочетание с алкоголем приводит к нарушению памяти, координации, ухудшение дыхания, головокружение. Есть риск передозировки.

Препараты для лечения артрита (например, диклофенак). Возможны язвы, желудочное кровотечение, повреждение печени.

Антикоагулянты. В зависимости от дозы, возможны или внутренние кровотечения, или наоборот, тромбоз. Витамины и минералы, в том числе из еды. Алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка. Витамин В1 необходим для создания нейромедиатора ацетилхолина. Без витаминов В9 и В12 возможно развитие анемии и росту уровня нейротоксического соединения гомоцистеина.

Лекарства для регуляции уровня холестерина (ряд статинов и ниацин, витамин В3). Повреждение печени, зуд, желудочные кровотечения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала украинцам о дорогой и очень запутанной системе медицинского страхования в США.

Ранее Супрун рассказала про токсины в вакцинах и сколько прививок может вынести ребенок.