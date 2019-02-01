Полиция ищет черный BMW, на котором преступники украли рюкзак с десятками тысяч долларов
Сегодня, 1 февраля, в Киеве двое мужчин на автомобиле BMW 535 черного цвета украли рюкзак с крупной суммой денег. Об этом сообщает Информатор.
Сообщается, что инцидент произошел в Голосеевском районе столицы по адресу проспект Голосеевский, 42.
По предварительной информации, около 17:00 двое неизвестных разбили стекло в автомобиле SsangYong и украли рюкзак. В ручной клади было 130 000 долларов. После содеянного преступники скрылись в неизвестном направлении. Правоохранители разыскивают тонированный BMW 535 черного цвета с номерами АА2874ХА.
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