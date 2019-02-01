Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возмущен заявлением о своем сыне Александре, которое сделал лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко, но сам лично в суд подавать не будет.

"Я никогда бы не хотел выходить на борьбу с Гриценко, который сейчас является кандидатом в президенты. Я считаю, что генпрокурор не должен этого делать. Но у меня есть честь, моя личная, моего сына, моей семьи и, конечно, я возмущен таким его поведением, тем более, что я уверен, что он хорошо знал, что Саша воевал", сказал генпрокурор в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером.

Он заявил: "Такие вещи я не прощаю".

Вместе с тем, Ю.Луценко продолжил: "Как генпрокурор я не имею права, мне так кажется, с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают точно".

"Думаю, что 2,5 млн грн залога как кандидата в президенты он должен снять и положить в виде штрафа за распространение недостоверной информации, а мы эту всю сумму до копейки отдадим в армию, - хотя бы так вынудим Гриценко помочь Вооруженным силам Украины, если он не смог этого сделать, когда был министром (обороны)", - подчеркнул Луценко.

Как сообщалось, в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Луценко отреагировал на слова Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения. 30 января Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Луценко. В свою очередь супруга генпрокурора, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".

Жена генпрокурора заявила, что подаст в суд на Гриценко.