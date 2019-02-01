Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини не стала комментировать реплику Петра Порошенко, о том что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план "20 достижений "Восточного партнерства" до 2020 года" – вполне реальны и выполняемы. Они положительно повлияют на жизнь граждан и в государствах-партнерах, и в самом Евросоюзе. В этом прагматичном сотрудничестве мы можем достичь замечательных результатов", - заявила Федерика Могерини.

Впрочем, по ее словам, Украина как член "Восточного партнерства" за последние пять лет достигла много чего, что казалось нереальным.

"Десять или даже пять лет назад многое в нынешних отношениях ЕС и государств "Восточного партнерства", в частности Украины, было трудно представить. Особенно для украинцев, у которых пять лет назад был очень драматический период. Мы достигли такого, что в то время было даже трудно представить. Были достигнуты три цели: самое совершенное в своем роде соглашение о ЗСТ, соглашение об ассоциации, которое создало для нас рамки для регулярных постоянных обменов на политическом уровне. Наконец, визовая либерализация, которая была всегда приоритетом для украинцев, молдаван и грузин", - перечислила достижения Ф.Могерини.

Как сообщала "Страна", в ЕС скептически отнеслись к идее о закреплении евроинтеграции в Конституции. По мнению евродепутата Ребекки Хармс из фракции Зеленых, Украина сейчас нуждается в других "больших" решениях.

Напомним, что по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Европе нужно десятилетие, чтобы придумать как включить Украину в Евросоюз.