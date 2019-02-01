Кандидат в президенты Украины попала в ДТП в центре Одессы. Фото
Кандидат в президенты, народный депутат Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе. Об этом сообщает корреспондент 048.
Авария произошла около 19:30 на углу улиц Базарной и Канатной. В автомобиль Богомолец влетел ВАЗ. Отмечается, что нардеп сидела на пассажирском сидении впереди, и именно в это место врезался автомобиль. У нее травмировано правое плечо и правая нога, но скорую не вызывали.
Фото: facebook.com/gonzolive1
Как сообщала "Страна", Ольга Богомолец подала документы в ЦИК, чтобы ее зарегистрировали кандидатом в президенты.
Ранее врач Евромайдана Богомолец признала, что ситуация сегодня намного хуже, чем была при Януковиче.
Напомним, Богомолец задекларировала 120 тысяч гривен дохода от сдачи в аренду имущества посольству США.
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