В среду, 16 января, Верховный Суд Украины постановил, что квитанция об уплате судебного сбора обязательно должна содержать информацию о номере дела и дате принятия обжалованного судебного акта, чтобы считаться доказательством внесения средств. Об этом пишет "Юрлига".

Соответствующее решение принялВерховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда, пересмотрев определение о возвращении апелляционной жалобы по делу № 905/1057/18.

Так, согласно решению Верховного Суда, апелляционная жалоба была возвращена оправдано, так как в ней не были устранены недостатки: в квитанции отсутствовали реквизиты идентификации жалобы. А дата уплаты и дата зачисления судебного сбора (06.09.2018) за представление апелляционной жалобы на определение суда от 10.09.2018 предшествовала дате вынесения обжалованного судебного решения. В таком случае квитанция не доказывает факт перечисления судебного сбора.

Согласно Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, квитанция об уплате судебного сбора, которая прилагается к апелляционной жалобе должна содержать сведения о том, какой именно иск (заявление, жалоба, действие) оплачивается судебным сбором. Необходимыми реквизитами идентификации искового заявления (заявления, жалобы), а в данном случае апелляционной жалобы являются, в частности, номер дела в рамках которого подается жалоба и дата обжалуемого определения апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, Верховный суд постановил, что засекреченные материалы следствия могут открыть защите, но не признают доказательством.

Также мы писали, что Верховный Суд изменил порядок рассмотрения исков об обжаловании по дубликатам договоров купли-продажи.