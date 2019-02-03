МВД обновило порядок временного задержания транспортных средств приказом от 20 декабря 2018 № 1040, который вступит в силу со дня официального опубликования, передает ЮрЛига.

Эвакуировать транспортное средство на штрафплощадку можно исключительно при условии, что его размещение существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности или размещено на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью. В других случаях временное задержание проводится путем блокирования с помощью технических устройств.

Временное задержание транспортного средства осуществляется также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со статьей 36 Закона об исполнительном производстве.

В случае временного задержания транспортного средства составляется акт осмотра. Местоположение такого транспортного средства должно быть обязательно зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи), кроме случаев временного задержания транспортного средства должника. Изображения или видеозапись вместе с другой информацией об админправонарушении немедленно, но не позднее чем в течение следующего рабочего дня со дня установления ответственного лица, вносятся в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Если водитель, совершивший правонарушение, присутствовал при временном задержании и нарушение невозможно устранить на месте, полицейский оформляет протокол, в котором делается соответствующая запись о временном задержании транспортного средства с указанием информации о составлении акта осмотра и временного задержания.

Если правонарушение может быть устранено водителем в максимально короткий срок, полицейский не проводит временное задержание и оформляет протокол об административном правонарушении. При этом акт осмотра и временного задержания, если его уже составили, приобщается к рапорту полицейского о факте появления водителя на месте правонарушения в момент выполнения работ по загрузке транспортного средства.

В случае отсутствия водителя полицейский оставляет на месте, где был автомобиль, или под стеклоочистителями заблокированного автомобиля сообщение о временном задержании транспортного средства и необходимости прибытия такого водителя в территориальный орган Нацполиции для оформления протокола или вынесения постановления.

Также информация о таком задержании немедленно передается на мобильный номер и на адрес электронной почты ответственного лица, внесенные в Единый государственный реестр транспортных средств. Указанная информация должна содержать сведения об адресе сайта, на котором лицо может ознакомиться с изображением или видеозаписью транспортного средства в момент совершения административного правонарушения, а также о месте его хранения.

Разблокировка транспортного средства осуществляется полицейским после составления протокола об административном правонарушении или вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

О месте хранения временно задержанного транспортного средства полицейский сообщает водителю при составлении протокола, а в случае его отсутствия - в дежурную часть территориального органа Нацполиции.

Условиями возврата транспортного средства является оплата стоимости услуги по транспортировке и/или хранению транспортного средства в размере, установленном совместным приказом МВД и Минэкономразвития, а в случае вынесения постановления о наложении взыскания в виде штрафа - его уплаты.

Кроме того, урегулирован порядок рассмотрения дел об административном правонарушении за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи).

Как сообщала "Страна", киевские власти ищут "небезразличных и ответственных" бакалавров для работы инспекторами парковки за 10 тысяч в месяц.

Напомним, в Украине запретили обустраивать парковки внутри жилых кварталов, чья площадь меньше 3 гектаров.