Киевские полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу у супермаркета на улице Шолом-Алейхема в Киеве и ранил пятилетнего ребенка. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП полиции Киева.

Инцидент произошел у магазина "АТБ" по адресу улица Шолом-Алейхема, 17. Там повздорили трое мужчин, один из них решил выстрелить в другого, но попал в лицо пятилетнему мальчику, который был неподалеку. На место прибыли правоохранители и обнаружили двоих не стрелявших участников конфликта.

Раненного мальчика госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, его доставили в Деснянское отделение полиции. На данный момент мужчину подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также очевидцы пишут в социальных сетях, что стрелявший попал мальчику в глаз, по предварительным данным, резиновой пулей.

Видео: YouTube/ поліція Києва

Напомним, в Киеве со стрельбой задерживали коммунальщика из Львовской области.

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