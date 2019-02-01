Вечером в пятницу, 1 февраля, в Киеве гопитализироваали игумена Афонского Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема, который прибыл в Киев на интронизацию главы Украинской православной церкви Епифания. Об этом сообщает "Царьград".

Сообщается, что у старца Ефрема случился инфаркт, его доставили в одну из больниц столицы.

По данным врачей, госпитализация монаха может занять неопределенное количество времени. Между тем, интронизация Епифания состоится уже в среду, 3 февраля.

Таким образом, присутствие игумена на мероприятии мало вероятно.

Ранее старец Ефрем уже переживал сердечные приступы. После одного из них ему была проведена операция стентирования сердца.

Напомним, в день интронизации, 3 февраля 2019 года, Епифанию исполнится 40 лет.

Также мы писали о том, почему на интронизации главы ПЦУ не будет делегации афонских монахов.