Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение удалить свой аккаунт в социальной сети Facebook. Об этом сообщается в опубликованном на ее странице видеообращении.

Страницу закроют, так как политик перестала возглавлять Христианско-демократический союз Германии.

"Вы знаете, что я больше не являюсь главой ХДС. Поэтому я удалю свою страницу в Facebook", - сказала Меркель, обращаясь к читателям и подписчиками Facebook.

Также она отметила, что желающие следить за ее политической жизнью могут подписаться на аккаунт федерального правительства Германии. На странице около 2,5 млн подписчиков.

Как сообщала "Страна", терпеть цены на газ и выполнять Минские соглашения. Что завещала Меркель Украине в свой последний срок на посту канцлера.

Ранее Меркель в Киеве объяснила, почему она объявила о своем уходе из политики так рано.

Также мы писали, что Меркель поделилась планами после ухода с поста канцлера.