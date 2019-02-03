Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пересмотрел дело № 212/3829/15-ц, касающееся трудового спора пастора с епископатом лютеранской церкви о восстановлении на работе, передает ЮрЛига.

ВС постановлением от 24 января оставил в силе решение апелляционного суда об отказе в удовлетворении иска пастора, подтвердив, что священнослужитель не может быть восстановлен в должности, поскольку на день принятия решения суда действует и не отменено решение Церковного руководства, на основании которого и был выдан приказ Епископа об увольнении падре.

Пастора Церковного управления (Епископат) Немецкой Евангельско-лютеранской Церкви Украины уволили за прогул: приказ Церковного Управления о выговоре был изложен в новой редакции (которая и предусматривала увольнение) по обращению Президента Президиума Синода Церковного управления на основании решения руководства церкви об увольнении.

Кроме того, Епископат сообщил суду, что пастор, "заручившись поддержкой некоторых сотрудников канцелярии, которые впоследствии помогали ему в оформлении необходимых документов, пытался способом, противоречащим КЗоТ Украины, уставу церкви и действующему законодательству взять на себя функции Президента Синода и сформировать состав Церковного руководства (Синодного комитета), которое будет служить реваншистским настроениям старой администрации и не будет препятствовать попыткам обогащения третьих лиц за счет церкви".

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьями 7, 25, 26 Закона "О свободе совести и религиозных организациях", устава Немецкой Евангельско-лютеранской Церкви Украины и служебной инструкции пастора правовой статус пастора в религиозном объединении определяется трудовым законодательством Украины, а потому на него распространяются нормы трудового законодательства.

Согласно уставу Церкви, епископ уполномочен назначать и освобождать от должности пасторов по решению Церковного руководства и по согласованию церковной общины или регионального церковного округа согласно внутрицерковному каноническому праву, если это ним установлено.

Вместе с тем, пастор, обращаясь в суд с иском о восстановлении на работе, не обжаловал решение Церковного руководства, на основании которого и был издан приказ епископа об увольнении. То есть суд апелляционной инстанции правильно отказал в иске, поскольку пастор освобожден не по решению епископа, а на основании решения руководства церкви (синодного комитета), которое действует и никем не обжаловано. ВС разъяснил, что обжалование указанного решения не является вмешательством суда в деятельность религиозной организации.

Учитывая, что истец не обжаловал решение, на основании которого он уволен, Верховный Суд согласился, что требование о восстановлении на работе с предъявлением требований лишь об отмене приказа епископа, который вынесен на основании решения Церковного руководства, является преждевременным.

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