В пятницу, 1 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ №27/2019, которым он утвердил новую символику Службы внешней разведки Украины. Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте главы государства.

Указ "О символике Службы внешней разведки Украины" содержит описание эмблемы и флага СВР, их рисунки, а также порядок использования.

Отныне эмблемой СВР является равносторонний золотой лилейный крест, поверх которого в центре вписан малый Государственный герб Украины. Под эмблемой полукругом размещена золотая лента с надписью "Omnia vincit veritas" (на латинском - "Истина побеждает все").

Флаг - это прямоугольное полотнище с пропорциями 2:3 графитово-серого цвета, в центре которого размещено изображение эмблемы.

Эмблема СВР. Рисунок: president.gov.ua

Флаг СВР. Рисунок: president.gov.ua

Напомним, ранее президент Порошенко утвердил символику и девиз Сил спецопераций Украины.

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