В пятницу, 1 февраля, в харьковском метро произошло ЧП. Из-за поломки одного из составов движение поездов по Салтовской линии останавливали на 12 минут. Об этом со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковский метрополитен" пишут "Комментарии. Харьков".

Технические неполадки случились около 15:12. Один из поездов, который двигался без пассажиров, оказался неисправным, поэтому на одной из трех, Салтовской, линии до 15:24 приостановили движение составов. А на центральной станции - "Университет" - ограничили вход и выход в метро из-за большого количества людей, чтобы не образовывалось столпотворение на платформах, и люди могли спокойно уехать.

В то же время очевидцы сообщили изданию, что поезд, в котором они двигались, стоял на станции "Академика Барабашова" 20 минут, потом он проехал еще 1 станцию и встал на "Киевской", а уже на следующей - "Пушкинской" - пассажирам объявили, что по техническим причинам отправление задерживается". После этого поезд проследовал на конечную станцию "Исторический музей", не остановившись на "Университете".

Напомним, 31 января из-за сообщения о минировании в Киеве закрывали центральные станции метро - Хрещатик и Майдан Незалежности.

Также мы писали, что в метро Киева похвалились, что перевезли каждого 15-го жителя планеты.