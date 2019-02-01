Скандальное уголовное производство в отношении народного депутата Надежды Савченко и руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, никак не найдет свое пристанище.

После истечения дедлайна для времени ознакомления защиты с материалами обвиняемых, которым инкриминируется попытка осуществления вооруженного переворота, их дело было определено к рассмотрению на периферию - в Славянский горрайонный суд.

29 января система автоматического распределения отобрала коллегию судей в данном учреждении. Но уже через день представители гособинения направили ходатайство о смене территориальной юрисдикции, предложив слушать скандальное дело в Чернигове.

Адвокаты Савченко и Рубана, тем временем, настаивают на проведении слушаний по делу в Печерском райсуде Киева. 1 февраля они, следом за ГПУ, подали соответствующие ходатайства в кассационную инстанцию.

С учетом этих позиций, 4 февраля палата Верховного суда должна будет определить подсудность "дела Савченко-Рубана". По версии защитников, направление громкого дела на периферию преследует цель скрыть от общественности фальсификации в производстве.

Ранее "Страна" публиковала реконструкцию, как по версии следствия Рубан и Савченко планировали убивать президента Петра Порошенко. Также сообщалось, что нардеп уверена в достаточном количестве военных в Украине, которые готовы осуществить переворот.