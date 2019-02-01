Большая Палата Верховного Суда, рассмотрев дело 373/2054/16-ц, отступила от правовой позиции Верховного Суда Украины по делу № 6-79цс14 относительно взыскания валютного долга в гривневом эквиваленте, передает ЮрЛига.

В постановлении от 16 января высказана новая позиция относительно правильного применения норм права: получив валютный займ заемщик обязан, если другое не установлено законом или договором, вернуть заимодателю такую же сумму средств в иностранной валюте, которая получена взаймы. Как заключение, так и исполнение договорных обязательств в иностранной валюте, в частности займа, не противоречит действующему законодательству.

Суд имеет право принять решение о взыскании денежной суммы в иностранной валюте при этом, учитывая положения части первой статьи 1046 ГК Украины, а также части первой статьи 1049 ГК Украинынадлежащим исполнением обязательства со стороны заемщика является возвращение средств в сроки, в размере и именно в той валюте, которая определена договором займа, а не во всех случаях и безусловно в национальной валюте Украины.

Выводы о возможности принятия судом решения о взыскании долга в иностранной валюте содержатся и в постановлении Большой Палаты от 4 июля 2018 года в деле № 14-134цс18. В этом постановлении идет речь и о возможности и порядке определения в решении суда эквивалента суммы долга в гривне: указание судом в своем решении двух денежных сумм, которые необходимо взыскать с должника, внесло двусмысленность в понимание сути обязательства должника, которое должно быть исполнено принудительно при участии госисполнителя. Если в судебном решении о взыскании суммы средств в иностранной валюте определен эквивалент в гривне, взыскателю следует перечислить указанную в резолютивной части судебного решениясумму в иностранной валюте, а не ее эквивалент в гривне.

Также Большая Палата растолковала положения части второй статьи 625 ГК Украины: при расчете 3 % годовых за основу следует брать просроченную сумму, определенную в договоре или судебном решении, а не ее эквивалент в гривне. 3 % годовых рассчитываются с учетом просроченной суммы, определенной в соответствующей валюте, умноженной на количество дней просрочки, которые отсчитываются со дня, следующего за днем, предусмотренном в договоре для его исполнения до дня принятия решения, умноженного на 3, разделенного на 100 и разделенного на 365 (дней в году).

Как сообщала "Страна", пока действует мораторий на взыскание валютной ипотеки, нотариус не может оформить квартиру на кредитора.

Мы писали, что рост цен, торможение зарплат и сырьевой удар по гривне. Что будет с украинской экономикой в 2019 году .