C 1 января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины увеличено на треть. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Повышение денежного обеспечения более чем на 30% необходимо для того, чтобы мотивировать военных служить в ВСУ. Таким образом, в 2019 году командир механизированной бригады будет получать 25,4 тыс. грн, командир роты - 15,3 тыс. грн, солдат-контрактник первого года службы - 10,2 тыс. грн.

По сравнению с прошлым годом, фонд денежного обеспечения на 2019 год увеличен на 15,2 млрд грн.

Видео: YouTube/ Військове телебачення України

Ранее мы писали, что в 2019 году средний размер денежного обеспечения контрактника и младшего офицера НГУ будет отвечать уровню денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Также мы сообщали, что в Украине назревает новая волна бунтов пенсионеров-силовиков.