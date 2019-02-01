Президент Украины Петр Порошенко 30 января подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2019 году". Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте главы государства.

Согласно указу, призыв на срочную военную службу в этом году будет осуществляться в апреле-июне и октябре-декабре. Военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования "специалист" или "магистр" и отслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в апреле-мае и октябре-декабре 2019 года.

Другие военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, будут освобождаться в запас в феврале, апреле-мае и октябре-ноябре 2019 года.

Кабмин и государственные администрации, согласно документу, должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2019 году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу.

Напомним, в Сети обсуждали пустые военкоматы Киева и худший призыв за всю историю.

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