В пятницу, 1 февраля, в Святошинском районном суде Киева началось заседание по делу о покушении на координатора националистической организации С14 Сергея Мазура. Тогда, в октябре прошлого года в квартиру Мазура бросили взрывное устройство, ранен его отец.

Около 17:00 в зале заседания произошло ЧП. Один из подозреваемых, Рустам Бадьянов, перерезал себе вены. Об этом информируют на странице С14 в Facebook. "Бадьянов вскрыл себе вены. Это тот, кто гранату давал для убийства. Тянет время для своих соучастников", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve/

Ранее радикалы заявляли, что судья сделает все для того, чтобы выпустить подозреваемых под домашний арест и данная мера пресечения поможет им скрыться за пределы Украины.

"Исполнители покушения на убийство координатора С14 выйдут под домашний арест! Такая информация ходит по СИЗО и среди правоохранителей. Организатор покушения ездил в Москву договариваться с заказчиком. Судей подкупили. Все порешали. Акимов, Вирченко, Павленко и Бадьянов уже завтра будут дома, или за рубежом. Также параллельно началось заседание по продлению сроков следствия с другим судьей Шум. Именно она по нашей информации взяла деньги и будет отпускать "убийц", - написали накануне на странице С14.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Как сообщала "Страна", количество подозреваемых, взорвавших квартиру координатора С14 Мазура, увеличилось до 5 человек.

Напомним, ранее суд отменил подозрение националисту Мазуру в нападении на табор ромов.