В Умани 20 января прошло мероприятие, организованное местной ячейкой "Национального корпуса". Митинг был посвящен событию, произошедшему накануне: вандалы повредили статуэтку Иисуса. Однако радикалы устроили по этому поводу антисемитское собрание. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Видео отвратительного антисемитского шабаша, который состоялся в Умани 20 января 2019 года. Ведущий митинга: "Ж@ды порочат нашу веру и нашу страну. Они не считают нас тут хозяевами. Мы должны показать, что если они не будут следовать правилам, то мы будем действовать жестко". Руководитель "Национальных дружин" Умани Евгений Устымович: "У нас сложилась очень сложная ситуация с этими ж@дами. Они считают, что за свои доллары они могут купить людей, землю, веру, надежду. Но такого не будет..."", - написал Долинский.

По его словам, участники мероприятия, которые позволяют себе такие высказывания, совершают уголовное преступление, предусмотренное статьей 161 УК Украины. Также председатель Украинского еврейского комитета заявил, что по этому факту будет написано заявление в полицию.

"Предполагаю, что ответ будет, как обычно, что в данном случае нет состава преступления", - подчеркнул Долинский.

Скриншот, видео: Facebook/ Eduard Dolinsky

Напомним, в Виннице митинг против повышения тарифов превратился в антисемитскую акцию.

Также мы писали, что Аваков заверил главу Всемирного еврейского конгресса, что МВД борется с антисемитизмом.