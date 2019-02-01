Герасим Багирянец, который 30 января расстрелял супругов Беловых под зданием суда в Николаеве, проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

Соответствующее решение принял 1 февраля суд Центрального района Николаева. Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, Багирянец расстрелял Беловых после судебного заседания по гражданскому делу относительно задолженности еще 2008 года, которая возникла между николаевцем и двумя жителями Одессы. Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. Стрелявший не признал долг, который ему определил суд. После судебного заседания между участниками происшествия возник конфликт, в ходе которого мужчина из ружья совершил два выстрела.

Также мы писали, что дочь Беловых, Александра, проживает в США, воспитывает троих детей. А ее муж приходится двоюродным племянником 52-летнему Герасиму Багирянцу.