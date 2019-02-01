Ученые назвали человека, который предположительно является самым богатым человеком в истории. Об этом сообщает Live Science.

В галерее американского Северо-Западного университета, штат Иллинойс, представлена репродукция средневековой рукописи Каталонский атлас. На нем изображен западноафриканский король Манса Муса, правивший в XIV веке. Именно его специалисты считают самым богатым за всю историю человечества.

Король Манса Муса. Изображение: livescience.com

На изображении Муса сидит на пересечении торговых путей и держит в руках золотую монету. Отмечается также, что золото Мали использовалось для чеканки динаров - самой "ходовой" валютой XIV века.

Сообщается, что в средние века существовало государство Мали, в котором Манса Муса правил около 30 лет. Регион был богат золотом, которое считалось самым чистым и являлось самым востребованным на рынках всего мира.

Отмечается, что его богатство было настолько огромным, что представить такое сейчас в руках одного человека трудно.

В октябре 2012 года эксперты издания Сelebrity Net Worth оценили состояние Мусы в 400 миллиардов долларов. В рейтинге 25 самых состоятельных людей мира он занял первое место, опередив европейскую династию Ротшильдов и американского предпринимателя Джона Рокфеллера. Для сравнения, состояние Джеффа Безоса оценивается сейчас около 112 миллиардов долларов.

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