Сегодня ЦИК официально зарегистрировала кандидатами в президенты еще двоих политиков. Это глава Патриотической партии Украины Николай Габер, он баллотируется как самовыдвиженец, а также Юрий Деревянко от партии "Воля".

Итого по состоянию на вечер пятницы, 1 февраля, зарегистрировано уже 28 кандидатов в президенты. Это абсолютный рекорд на выборах высшего уровня в Украине.

Регистрация кандидатов продолжится до нынешнего воскресенья, 3 февраля, включительно.

Следить за статусом политиков, которые стремятся стать президентом Украины, можно в постоянно обновляемом материале "Страны".

Отметим, что вчера соцопрос показал, что в лидеры гонки вышел комик Владимир Зеленский, которого ЦИК уже зарегистрировала кандидатом. "Страна" разобралась, почему это произошло. Подробнее - в нашей публикации.