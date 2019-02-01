Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,5 грн/$1 с 27,625 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,485-27,515 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 января укрепился до 27,5795 грн/$1 с 27,7415 грн/$1.

Также регулятор установил официальные курсы основных валют на понедельник, 4 февраля.

100 долларов США - 2757,0704;

100 евро - 3162,6355;

10 российский рубль - 4,1990.

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 30 января составил 339,3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $282,6 млн.

Как сообщила "Страна", в официальном курсе на 1 февраля доллар подешевел, а евро рванул вверх.

Эксперты говорили, что украинские банкиры накупили американского доллара и готовы повышать его курс.