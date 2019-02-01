Подготовительное судебное заседание по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана состоится в среду, 6 февраля, в Славянском суде Донецкой области. Об этом сообщил адвокат подсудимого Валентин Рыбин на своей странице в Facеbook.

Также он уточнил, что на понедельник, 4 февраля, Верховный суд назначил рассмотрение ходатайства о подсудности дела Савченко и Рубана, которое адвокат подал 1 февраля.

"Ох, уж эти прокуроры озорные! Запутали все извилины! Не дает покоя дело Нади Савченко и Володи Рубана", - написал Валентин Рыбин.

Скриншоты: Facebook/ Валентин Рыбин

Напомним, ранее прокуратура подала ходатайство в Верховный суд Украины о передаче дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана из Славянска в Чернигов. Адвокат обвиняемых Рыбин заявил, что он будет просить суд, чтобы дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

Также мы писали, что, по версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".