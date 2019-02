В конце 2018 года Лондонский международный арбитражный суд вынес так называемое "второе промежуточное решение" по делу между НАК "Нафтогаз Украины" и кипрскими акционерами ПАО "Укрнафта" Игоря Коломойского (Littop Enterprises Ltd, Bridgemont Ventures Ltd, Bordo Managament Ltd, Balliotti Enterprises Ltd и Renalda Investments Ltd). Об этом сообщает "Экономическая правда".

В соответствии с решением, "Нафтогазу" надлежит выплатить "киприотам" 2,712 млн фунтов стерлингов (по текущему курсу - 97 млн грн.) "в качестве компенсации".

Весной прошлого года Лондонский международный суд приняk так называемое "первое промежуточное решение", которое частично отменило акционерное соглашение, подписанное в 2010 году "Нафтогазом" и кипрскими компаниями. В частности, была отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления "Укрнафты" из предложенных миноритариями (компаниями Коломойского) кандидатов.

Также Лондонский суд отменил положение, предусматривавшее за миноритарными акционерами "Укрнафты" право на назначение 5 из 11 членов наблюдательного совета компании (при кворуме в 8 членов НС). В соответствии со "вторым промежуточным решением", кроме выплат кипрским компаниям, "Нафтогаз" обязан также оплатить арбитражные затраты в размере 350 тыс фунтов (12 млн грн).

"Если любая часть из этой суммы была ранее оплачена истцами (компаниями Коломойского - прим. ред.), "Нафтогаз" обязан немедленно оплатить эту сумму истцам", - говорится в решении суда.

По данным издания, с момента вынесения "второго промежуточного решения", "Нафтогаз" рассматривал возможность его обжалования, но юридических оснований для этого найдено не было.

В соответствии с решением английского суда, проценты и суммы, которые должны быть оплачены "Нафтогазом" на основании "второго решения" (начисляются по ставке 2%+Libor) добавляются каждые три месяца, начиная с момента первого решения Лондонского суда - апреля 2018 г.

Напомним, летом 2015 года миноритарные акционеры "Укрнафты" подали иск в Лондонский суд с требованием обязать "Нафтогаз Украины" соблюдать условия подписанного между ними акционерного соглашения. Главным из условий этого соглашения было то что глава правления "Укрнафты" должен избираться из числа кандидатур предложенных миноритариями.

Ранее "Страна" писала о том, что Коболев назвал условия, при которых Нафтогаз возьмет на себя установку газовых счетчиков населению.

Также мы сообщали, что после гигантской премии глава Нафтогаза решил отдавать всю зарплату на благотворительность.