Киевский суд приговорил к 7 годам лишения свободы 35-летнего жителя Киева, который совершал разбойные нападения на кредитные учреждения в детских маскарадных масках.

Как сообщает в пятницу прокуратура столицы на странице в соцсети Facebook, с начала марта 2018 года в г.Киеве было совершено ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Злоумышленник надевал детские маскарадные маски "Человека-паука", "Бэтмена" и, угрожая ножом, грабил кассы.

Правоохранителям удалось установить и задержать мужчину.

Следствие установило его причастность к 10 разбойным нападениям. Общий размер материального ущерба составил почти 80 тыс. грн. По результатам судебного рассмотрения районный суд Киева признал мужчину виновным по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Страна" писала, что на Троещине "Человек-паук" с ножом ограбил кредитную компанию.

Кстати, подобное преступление было и в России - Бэтмен ограбил аптеку в Москве.