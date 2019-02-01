В 2018 году сотрудники "Укрпочты" начали гораздо чаще здороваться и прощаться с клиентами. О достижении заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский во время пресс-конференции, передает "Униан".

"Два с половиной года назад многие спрашивали, как можно научить людей в "Укрпочте" улыбаться. За последний год сотрудники компании на 21% чаще стали здороваться и прощаться с клиентами. Это не 100 процентов. Мы увеличили этот показатель с 50% до 71%. Но, я надеюсь, что мы сможем увеличивать этот показатель", - заявил он.

Он также сообщил, что в планах компании на 2019 год повысить лояльность клиентов до 25%. "Мы начинали с -33%, а закончили 2018 год на +14%", - подчеркнул Смелянский.

Напомним, с 1 января повысилась стоимость услуг "Укрпочты".

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин разрешил "Укрпочте" уведомлять клиентов смсками.

Также мы сообщали, что "Укрпочта" продолжит доставлять пенсии в 2019 году.