Политтехнолог Владимир Петров, который в середине декабря заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, уже перевел взнос для регистрации кандидатом. Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Только что перевел взнос для регистрации кандидатом. Успел за одну минуту до закрытия отделения банка. Завтра пойду в ЦИК регистрироваться. По ходатайству адвокатов суд дал мне три дня для регистрации. Два я уже исчерпал. Остался один. Завтра стану кандидатом... Не факт, что стану, но подамся", - сказал Владимир Петров.

О том, что он уже перевел взнос свидетельствует фото чека, которое политтехнолог выложил на своей странице в Facebook.

"Все кто поспорил с коллегами и друзьями о серьезности моих намерений стать преемником Порошенко - вы выиграли. Те кто поспорил о несерьезности - проиграли", - написал он в подписи к снимку.

Скриншот, фото: Facebook/ Владимир Петров

Напомним, политтехнолог Владимир Петров засветился в громком секс-скандале в ГБР, который начался с того, что студентка КПИ Наталья Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила о домогательствах и угрозах со стороны мужа Бюро Александра Варченко, занимающего высокий пост в полиции. На следующий день девушка обратилась в прокуратуру с заявлением, но к вечеру выложила у себя на странице пост с извинениями, после чего исчезла из соцсетей. Позже оказалась, что история с домогательствами была инсценирована.

Политтехнолога Владимира Петрова подозревают в организации громкого секс-скандала.В качестве меры пресечения Петрову дали круглосуточный домашний арест. Кроме того, из банковской ячейки политтехнолога следствие изъяло 230 тысяч долларов.