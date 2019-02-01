В Министерстве культуры Украины заявили, что надеются на то, что Украинская православная церковь Московского патриархата выполнит закон о переименовании в Русскую православную церковь, поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть позиция государства.

Об этом сказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш в ходе брифинга "Государственная регистрация поместной церкви и реализация новых законодательных норм в сфере религии" в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс- Украина".

"Закон не является декларативным, он не является общим, он имеет четкие критерии по которым можно определить религиозную организацию, которая подпадает под его нормы", - заявил Юраш.

По его словам, УПЦ МП полностью попадает под действие закона и обязана переименоваться. "Мы очень надеемся, что будет принято соответствующее адекватное решение и тогда будет возможность и религиозным общинам у себя на местах внести в соответствии с законом изменения в свои уставы", - сказал Юраш.

Он добавил, что если закон не будет соблюден, то после консультаций с Минюстом будут приниматься соответствующие решения на уровне правительства. "Если религиозные организации не внесут в соответствующий срок изменения, то их уставы утратят силу в части, которая оправляет название данных религиозных организаций", - добавил чиновник.

По его словам, таким образом организация сохранит статус юридического лица, но останется без названия. "Это открывает возможности для государства самостоятельно выбрать и назвать эту религиозную организацию. Я не думаю, что это лучший случай для самих религиозных организаций, когда им будут предлагать какие-то названия", - заявил Юраш.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309. Отметим, что, согласно закону, "религиозная организация с центром в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны". При этом религиозные организации должны внести соответствующие правки в свои уставы в течение 4 месяцев, общины - в течение 9.

Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил: "Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государства-агрессора".

Позже в УПЦ МП заявили, что законопроект №5309 о переименовании церкви нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его. 22 декабря соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко. 27 января закон вступил в силу.

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.

Напомним, в УПЦ объяснили, почему они не обязаны менять название. Также мы писали о том, зачем власти решили форсировать переименование УПЦ.