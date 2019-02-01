В начале декабря США дали России 60 дней для спасения договора о ракетах средней и малой дальности. Россия особо не реагировала, и завтра, 2 февраля, этот срок истекает. И американцы официально выходят из договора. Правда, говорят, что не навсегда.

Это соглашение было заключено еще в 1987 году и в то время ознаменовало собой начало разрядки между двумя сверхдержавами - СССР и США, которая и положила конец "холодной войне". По соглашению обоим сторонам запрещается иметь ядерные ракеты наземного базирования с дальностью до 1000 километров для малых ракет и до 5000 - для средних.

Таким образом атомный конфликт СССР и США почти исключался на территории третьих стран - в основном речь шла о Европе. Именно там находились военные базы сверхдержав, которые были целью таких ракет.

Теперь же ситуация возвращается в русло "холодной войны". "Страна" разбиралась, почему не удалось сохранить договор о РСМД.

Почему США решили выйти

Еще в президентство Барака Обамы американцы начали обвинять Россию в нарушении договора и разработке запрещенных им ракет. Однако никаких практических шагов к денонсации соглашения сделано не было. А Москва нарушения со своей стороны отрицала.

Вопрос опять стал актуальным при Дональде Трампе. Чей интерес в этом вопросе выглядит в первую очередь практическим: не столько "прикрыть Европу", сколько развязать себе руки в разработке и производстве таких типов оружия. Тем более, как утверждают в Америке, Москва в этом деле уже преуспела.

Во-вторых, в мире есть ряд государств, которые никакого договора о сокращении ракет не подписывали, а поэтому могут их производить. Например, оппонирующий Штатам Китай. Ведутся такие разработки также в Индии.

Россия же действительно делает успехи в производстве крылатых ракет разных типов базирования. Формально они неядерные, но по факту мало что мешает сделать их таковыми. Именно поэтому Москва столь спокойно реагировала на разрыв договора.

Официальным поводом для заявлений США еще осенью стала российская ракета 9М729, которая является сухопутным вариантом "Калибра". Эти ракеты окружены в РФ завесой тайны. Но официально заявляется, что их дальность соответствует пунктам договора - чему американцы, впрочем, не верят.

Одновременно россияне как бы бравируют своей новой ракетой. 23 января они впервые показали ее части в подмосковном парке "Патриот". Там появились транспортно-пусковые установки ракеты 9М729.

Показать эту ракету в разгар напряженности по РСМД - выглядит это так, будто Москва подбивает Америку выйти из договора. Видимо, за производство таких ракет здесь решили взяться серьезно.

При этом в РФ надеются, что крылатые ракеты США в Западной Европе не появятся - Старый Свет неоднократно высказывался против их размещения (ведь тогда Россия нацелит на них свои ракеты). Что же касается некоторых лояльных Вашингтону стран Восточной Европы (включая, потенциально, и Украину), которые нимало не волнуются, что станут целью для ядерного удара, то появление там новых американских ракет - пока не столь близкая перспектива. Вокруг которой еще сломают немало копий.

Со стороны же американцев тоже видна тенденция: постепенный выход из всех ядерных соглашений с Россией. Новая гонка вооружений не пугает американцев - они считают, что силы РФ в ней истают быстрее, чем надорвутся сами Штаты.

Но это расчет с дальним прицелом. Что же касается текущей ситуации, то США, если верить их заявлениям, хотят вернуться в договор.

Вышли, но дверь не закрыли

В итоге прождав "ритуальные" 60 дней, госсекретарь Майк Помпео заявил о выходе Америки из договора. Точнее - приостановке его действия. "Соединенные Штаты приостановят выполнение их обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля", - сказал он.

Правда, Штаты снова заявили, что оставляют дверь открытой - и могут вернуться в соглашение через полгода. Если Россия сделает ответные шаги.

"Россия слишком долго безнаказанно нарушала договор РСМД, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную ракетную систему, которая представляет собой прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", - указано в последовавшем заявлении порезидента США Дональда Трампа

"Мы будем продвигаться вперед и разрабатывать варианты нашего военного ответа. И мы будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы не дать России получить какое бы то ни было военное преимуществ в результате ее незаконного поведения", - сказал президент США.

В то же время США готовы сотрудничать с Россией в области обязательного и проверяемого контроля вооружений "на условиях полного выполнения взаимных обязательств".

"Мы готовы взаимодействовать с Россией в ходе переговоров по вопросам контроля вооружений, отвечающих этим критериям, чтобы затем, возможно впервые в истории, установить превосходные отношения в экономике, торговле, политике и военной сфере", – написал президент США.

Миролюбивый тон американцев с одной стороны может действительно быть приглашением к диалогу. Но пока это больше похоже на попытку не так громко хлопнуть дверью. Ведь выход из соглашения, которое ограничивает ядерные вооружения - не самый благовидный поступок с точки зрения мировой безопасности. Он дает повод Москве говорить об агрессивности США. Поэтому выход обставляется "ультимитумами" и "отсрочками".

Тем более, что в Европе к этой теме относятся крайне болезненно. А Москва тем временем уже начала обвинять американцев.

Реакция России и ЕС

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ракетный договор нужен. "Он служит интересам и нашей безопасности, и европейской безопасности. И сейчас его расшатывать односторонними действиями было бы крайне безответственно", - сказал представитель МИД РФ.

Более того, Рябков считает, что через пару лет может почить в бозе последний ядерный договор - о сокращении наступательных вооружений. Он ограничивает количество ядерных ракет шахтного базирования у США и России.

"Я реально опасаюсь, что за ДРСМД может последовать ДСНВ, с такой же судьбой. Он может просто истечь 5 февраля 2021 года, не будучи продленным", - сказал Рябков.

Он считает, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет "мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения". По его словам, российская сторона продолжит убеждать США сохранить договор.

В Евросоюзе же всполошились. И даже начали укорять американцев. Заговорили о том, что выход США из договора поставит безопасность Европы под угрозу. Об этом заявил лидер второй по величине фракции Европарламента - "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" Удо Булман. Он предложил внести в повестку февральской сессии ЕП вопрос договора по РСМД.

"Мы глубоко обеспокоены информацией о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из договора РСМД", - заявил политик в своем Twitter.

По его словам, "ненадежные внешние партнеры ставят под прямую угрозу европейскую безопасность и мир".

А вот в Германии, которая еще в декабре заявляла, что американских ракет размещать не станет, заявили, что во всем виновата Москва.

"Ключ к сохранению Договора о РСМД находится у Москвы. Россия нарушила договор, разработав запрещенную крылатую ракету и взяв ее на вооружение. Если Россия хочет сохранить договор, она должна осуществить контролируемое разоружение", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Die Welt.

Кроме того министр иностранных дел Германии призвал подключить к переговорам по поводу судьбы соглашение Китай и Индию.

В нейтральной Австрии отреагировали иначе. Глава МИД страны Карин Кнайсль призвала Москву и Вашингтон к диалогу для сохранения договора.



"Решение США выйти из договора о РСМД достойно сожаления. Когда договор был подписан в 1987 году, он ознаменовал начало большой "оттепели" в отношениях США и России. Он был важным событием на пути к завершению "холодной войны", — заявила Кнайсль.

В то же время руководство НАТО полностью поддержало решение Трампа.

Глава Альянса Йенс Столтенберг написал в Твиттере, что Россия в ближайшие шесть месяцев должна вернуться к "полному соблюдению условий договора", или "целиком и полностью понести ответственность за его прекращение".

"Мы сожалеем, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается дать достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению Договора", - сказано в заявлении НАТО.

Как пытались спасать ДРСМД

После декабрьского "ультиматума" подписанты договора решили собраться в Женеве, чтобы обсудить ситуацию.

15 января в Швейцарии собрались замминистра иностранных дел Сергей Рябков, с американской - первая замгоссекретаря Андреа Томпсон. Уже по уровню представителей было понятно, что ни Америка, ни Россия не считают происходящее первостепенной проблемой.

"Встреча была разочаровывающей, потому что ясно, что Россия продолжает нарушать договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению", - сказала в итоге Томпсон.

Последняя попытка была предпринята буквально на днях в Пекине. Но переговоры между представителями США и России также ни к чему не привели.

Вашингтон занял ультимативную позицию, которая изначально была неприемлемой для Москвы: уничтожить все ракеты данного класса. И это было не случайно, как, пожалуй, не случайным было и то, что переговоры проходили в Пекине.

От разрыва ДРСМД пострадает больше всего не Россия. И не российские ракеты были главной причиной желания Трампа разорвать договор. Этот договор между Штатами и преемницей Советского Союза России был выгоден прежде всего Китаю, который оставался в стороне и мог выпускать любые ракеты, пока его конкуренты были связаны ограничениями.

Соответственно, Трамп, который видит главную угрозу для США именно в Китае, а не в России, с такой ситуацией не мог мириться. Москва дала повод (при этом, кстати, тоже будучи заинтересованной в разрыве соглашения), и Вашингтон им воспользовался.

Теперь подобный договор может появиться только в одном случае: если под ним будут стоять подписи не только президентов США и России, но и Китая, а возможно и Индии. Но вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Ситуацию может взорвать разве что эскалация в Европе. Если кто-либо из стран Восточной Европы (включая Украину) согласится разместить американские ракеты малой и средней дальности, что может быть воспринято Россией как прямая военная угроза.

Но перспектива этого довольно отдаленная. Как минимум американцам нужно возобновить производство этих ракет. А какая к тому времени будет геополитическая ситуация в нашем регионе и курс украинской власти - предсказать трудно.