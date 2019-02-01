В пятницу, 1 февраля, кандидата в президенты Александра Вилкула облили зеленкой. Это случилось в Бердянске возле местного дома культуры "Софит". Об этом сообщает "Бердянск 24".

Александр Вилкул вместе с охраной пытался попасть в здание, где он хотел провести встречу с избирателями, однако вход был заблокирован радикалами, которые пытались помешать политику пройти. Они держали плакаты с лозунгами: "Чемодан. Вокзал. Россия", "Промосковские силы прочь из Украины" и т.п. Протестующие также вступали в стычки с дежурившими на месте правоохранителями.

В итоге один из людей, блокирующих вход в ДК, облил Александра Вилкула зеленкой. Издание "Про Бердянск" сообщает, что после этого облившего забрали в отделение полиции. Впрочем, попасть в здание кандидат в президенты так и не смог - по информации СМИ, он покинул место происшествия на автомобиле.

Фото: brd24.com

Видео: YouTube/ Информационное агентство «Вчасно» - новости Донбасса

Сам Вилкул назвал этот инцидент провокацией власти, чтобы сорвать встречу с избирателями (которую он, по его словам, все-таки провел).

"Власть привезла около 50 боевиков в балаклавах, чтобы сорвать мне встречу с людьми. Молодчики вели себя агрессивно. Перед встречей, захватили ДК. Выталкивали на улицу людей. Полиция бездействовала", - написал он на своей странице в ФБ.

Напомним, ранее мы писали, что на форуме в Запорожье поддержали выдвижение Вилкула в президенты.